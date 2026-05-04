Il presidente di Taiwan ha annunciato il suo arrivo in Eswatini, paese africano che rappresenta l’unico alleato diplomatico di Taipei nel continente. Con un saluto in lingua swazi, ha comunicato la visita ieri pomeriggio (ora italiana). La visita si svolge mentre la Cina mantiene una posizione di pressione diplomatica e politica nei confronti di Taiwan, cercando di isolare l’isola sul piano internazionale.

“Sanibonani.” Con un saluto in lingua swazi, il presidente di Taiwan, Lai Ching-te, ha annunciato ieri pomeriggio (ora italiana) il suo arrivo in Eswatini, unico alleato diplomatico di Taipei nel continente africano. Il gesto, apparentemente semplice, racchiude il significato politico di una visita che, fino a pochi giorni prima, sembrava impossibile. Il viaggio di Lai era inizialmente previsto per il 22 aprile, ma è stato rinviato all’ultimo momento dopo che Seychelles, Mauritius e Madagascar hanno revocato i permessi di sorvolo all’aereo presidenziale taiwanese. Secondo Taipei, si è trattato di una decisione coordinata sotto forte pressione della Cina, che da anni cerca di isolare diplomaticamente l’isola e scoraggiare qualsiasi forma di riconoscimento ufficiale.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Lai in Eswatini. Il presidente di Taiwan supera il blocco cinese

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