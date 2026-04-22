Le autorità di Eswatini hanno bloccato un volo proveniente da Taiwan, in seguito alla comunicazione di Taiwan stessa sulla sospensione di un viaggio non autorizzato di un rappresentante taiwanese nel paese africano. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle ragioni alla base del blocco. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni diplomatiche tra Taipei e Pechino, che esercita pressione sui paesi africani.

La gestione delle relazioni diplomatiche in Africa ha subito un brusco arresto dopo che le autorità di Taiwan hanno comunicato la sospensione del viaggio non autorizzato di Lai Ching-te in Eswatini. Secondo quanto emerso, la cancellazione della visita sarebbe dovuta a pressioni esercitate dalla Cina continentale, che avrebbero spinto il Paese africano a revocare i permessi di volo necessari al deslocamento del leader taiwanese. L’assetto diplomatico africano e il peso del consenso internazionale. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese ha risposto ai quesiti dei giornalisti sottolineando come la realtà geopolitica del continente africano sia ormai consolidata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eswatini blocca il volo di Taiwan: la mossa della Cina in Africa

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