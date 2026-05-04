Durante una gara al circuito Laguna Seca, Heinrich ha sorpassato Bamber in un finale avvincente, dopo aver recuperato dal quinto posto in cui era finito a causa di un errore sulla ghiaia. L'incidente tra la Porsche e la Cadillac si è verificato in curva, portando a un contatto che ha coinvolto entrambe le vetture e modificato gli equilibri della corsa. Heinrich ha poi conquistato la vittoria nel corso dell'ultimo giro.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Heinrich a recuperare dal quinto posto dopo la ghiaia?. Cosa ha causato il contatto fisico tra la Porsche e la Cadillac?. Perché la strategia difensiva di Bamber non ha fermato il sorpasso?. Quali fattori tecnici hanno garantito alla Porsche il vantaggio finale?.? In Breve Heinrich scivola nella ghiaia all'Andretti Hairpin perdendo 20 secondi e scendendo in quinta.. Bamber guida la Cadillac Whelen insieme al compagno di squadra Jack Aitken.. La Porsche 963 di Heinrich mantiene un vantaggio di mezzo secondo a giro.. Il pilota tedesco vanta una percentuale di vittorie del 100% a Laguna Seca.. Laurin Heinrich ha conquistato la vittoria GTP a Laguna Seca il 3 maggio 2026, superando Earl Bamber nell’ultimo giro dopo un duello serrato durato 160 minuti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Laguna Seca, Heinrich vince dopo un duello epico contro Bamber

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