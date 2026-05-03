Durante le prove a Laguna Seca, la Porsche 963 ha mostrato problemi legati al peso eccessivo, che hanno inciso sulla gestione degli pneumatici. I piloti hanno riscontrato difficoltà nel mantenere le gomme in condizioni ottimali a causa del carico superiore di circa 16 chili rispetto ai modelli precedenti. Questa differenza di peso non basta a colmare il divario prestazionale rispetto ad altri concorrenti in pista.

? Cosa scoprirai Come influenzerà la massa extra la gestione termica degli pneumatici?. Perché i 16 chili risparmiati non bastano a colmare il gap?. Come cambierà lo stile di guida di Estre e Nasr?. Quali conseguenze avrà il peso sulla strategia dei pit stop?.? In Breve Riduzione massa da 1100 a 1084 chili rispetto al precedente appuntamento di Long Beach.. Felipe Nasr evidenzia difficoltà fisiche nella gestione delle forze laterali e della frenata.. Differenza di 29 chili rispetto ai 1055 registrati durante la gara di Sebring.. Kevin Estre deve adattare lo stile di guida per proteggere le gomme a Laguna Seca.. Kevin Estre e Felipe Nasr affrontano una sfida tecnica brutale a Laguna Seca, dove il peso eccessivo della Porsche 963 minaccia di compromettere la gestione degli pneumatici durante la corsa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Porsche 963: il peso eccessivo mette in crisi i piloti a Laguna Seca

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