È passato alla storia come "The Pass", "Il Sorpasso" e già allora, nel 1996, rese in qualche modo immortale Alex Zanardi. Siamo a Laguna Seca, il regno del Motorsport in California, e il pilota italiano allora correva nel campionato Cart alla guida della Reynard-Honda del team Target Chip Ganassi. All'ultimo giro, arrivati alla "Corkscrew", il "cavatappi", Zanardi attacca il leader della corsa Bryan Herta e lo supera con una manovra impossibile, che lo trasforma in un vero e proprio idolo negli Stati Uniti. .🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zanardi e il sorpasso a Laguna Seca: quando Alex fece impazzire gli americani

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