Fugge all' alt bloccato dalla Polizia Locale dopo drammatico inseguimento

Durante un inseguimento in città, un'auto ha accelerato appena ha visto una pattuglia della Polizia locale, tentando di scappare. La fuga ha coinvolto diversi quartieri, con il veicolo che ha rischiato di provocare incidenti, ma fortunatamente nessuno si è ferito gravemente. Alla fine, l'auto è stata fermata e il conducente è stato bloccato dagli agenti. La polizia ha avviato le procedure di rito per accertare le responsabilità e le eventuali violazioni.

Quando ha visto la pattuglia della Polizia locale ha premuto sull'acceleratore ed è fuggito. E' un miracolo se non si sono verificati gravi incidenti stradali. Ne è nato un inseguimento a folle velocità lungo le strade dell'alta padovana. Dopo alcuni chilometri nei quali l'automobilista ha messo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Inseguimento della polizia locale di Pavia, ha la patente revocata e fugge per 8 km

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