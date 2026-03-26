Nella notte a Capaccio Paestum, un uomo di 31 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato fermato mentre tentava di rubare in un autolavaggio e in una pizzeria situati in contrada Licinella. Il ladro è stato intercettato mentre si allontanava in bicicletta, dopo aver compiuto i due furti.

L'uomo si sarebbe introdotto nei locali portando via denaro contante dai distributori automatici, la cassetta delle mance e alcune giostrine per bambini Notte movimentata a Capaccio Paestum, dove un 31enne di Agropoli, già noto alle forze dell’ordine, ha messo a segno un doppio furto in contrada Licinella. Le vittime sono la pizzeria “Las Vegas” e l’autolavaggio “Paolino”, due attività situate a breve distanza l’una dall’altra. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo si sarebbe introdotto nei locali portando via denaro contante dai distributori automatici, la cassetta delle mance e alcune giostrine per bambini. Durante il controllo, è stata anche rinvenuta una busta contenente alcuni grammi di marijuana. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Doppio furto a Capaccio, nel mirino autolavaggio e pizzeria: ladro bloccato in bicicletta

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