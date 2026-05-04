Ladro al supermercato | ruba profumi e creme poi aggredisce la commessa

Un uomo ha sottratto profumi e creme dagli scaffali di un supermercato, attirando l’attenzione di una commessa. Quando lei gli si è avvicinata per bloccarlo, è stato aggredito. La polizia è intervenuta sul posto e ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto. La persona coinvolta è stata condotta in commissariato per gli accertamenti del caso.

Ha puntato i prodotti dagli scaffali del supermercato. Una commessa lo ha notato ed è stata aggredita. I fatti sono accaduti domenica 3 maggio a Trastevere.L'azione repentina da parte dell'uomo si è concretizzata nell'esercizio commerciale di piazza Mastai. Qui, nel tentativo di non dare.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Ruba al supermercato e aggredisce la vigilanza: rapinatore identificatoSi era introdotto nel supermercato Oasi e aveva occultato della merce sotto il giubbotto. Arrestato un 32enne. Ruba al supermercato e aggredisce i vigilantesÈ stato sorpreso a rubare al Conad ‘Le Vele’, poi per guadagnare la fuga ha aggredito i vigilantes. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Nasconde la refurtiva nello zaino. Operaio incastrato dalle telecamere; Tentato furto al supermercato: paga un solo prodotto, il resto lo nasconde nella borsa; Ladro 21enne ruba due pacchi di merendine e finisce in carcere; Tenta di rubare al supermercato e tira un pugno al vigilante: arrestato. Torino, ladro arrestato dopo rapina al supermercato (VIDEO)A Borgo Vittoria, quartiere di Torino, un ladro trasformista è stato arrestato dopo una rapina al supermercato. Ecco il video della rapina. zipnews.it Rapina al supermercato, preso il ladro trasformista: cambi d’abito per sfuggire alle telecamereSi è cambiato d’abito subito dopo la rapina. Più di una volta, riuscendo a mimetizzarsi anche quando una pattuglia lo ha fermato per un controllo. Così il bandito trasformista pensava di cavarsela d ... torino.repubblica.it #Cinema | "Caccia al ladro" di #AlfredHitchcock con #CaryGrant e #GraceKelly Stasera #3maggio in prima serata su #TV2000 Canale 28 dtt 157 Sky Un ladro americano, ritiratosi ormai da diversi anni, vive in una grande villa sulla Costa Azzurra. M - facebook.com facebook