Si era introdotto nel supermercato Oasi e aveva occultato della merce sotto il giubbotto. Una volta scoperto dal servizio di sicurezza privato, aveva tirato fuori un coltellaccio da cucina, aveva aggredito il vigilante ed era fuggito con la refurtiva. Sulle sue tracce, però, si erano messi immediatamente i carabinieri che, dopo due mesi di indagini serrate, hanno identificato e catturato il rapinatore. Nei guai è finito un senegalese di 30 anni senza fissa dimora, che gravita da tempo nel Fermano. Il colpo era stato messo a segno nel gennaio scorso all’interno del supermercato Oasi di Porto San Giorgio. La segnalazione di un’aggressione in atto era giunta direttamente al comando dei carabinieri di Porto San Giorgio, i cui militari erano rapidamente intervenuti avviando le indagini per identificare e denunciare l’autore della rapina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ruba al supermercato e aggredisce la vigilanza: rapinatore identificato

