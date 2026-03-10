Un uomo di 32 anni è stato arrestato dopo aver rubato al supermercato Conad ‘Le Vele’ e aver aggredito i vigilantes che cercavano di fermarlo. L’uomo ha tentato di fuggire, ma è stato catturato poco dopo dagli agenti delle Volanti nei pressi di via Adua. L’arresto è stato effettuato senza incidenti.

È stato sorpreso a rubare al Conad ‘Le Vele’, poi per guadagnare la fuga ha aggredito i vigilantes. Ma poco dopo è stato arrestato nei pressi di via Adua dagli agenti delle Volanti della polizia. A finire in manette, un 32enne italiano – senza fissa dimora e con diversi precedenti – che domenica pomeriggio è stato colto mentre arraffava alcuni generi alimentari dagli scaffali del supermercato. Si è diretto alla cassa e ha oltrepassato casse e metal detector, senza rubare. Gli addetti alla sicurezza del punto vendita che lo tenevano d’occhio, hanno cercato di bloccarlo. Ma l’uomo li ha aggrediti fisicamente ed è riuscito a scappare. Allertata la centrale della questura, i poliziotti sono stati indirizzati nel parcheggio dove i vigilantes avevano visto il ladro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arrestato un 32enne. Ruba al supermercato e aggredisce i vigilantes

