Aurora Ramazzotti si prepara a celebrare il suo addio al nubilato in una località di grande fascino. La cerimonia, organizzata in modo discreto, prevede un evento tra amici e familiari, senza dettagli pubblicamente diffusi. La futura sposa ha scelto una location suggestiva e si sta predisponendo per un'occasione che segnerà un momento importante prima del matrimonio. La notizia ha attirato l’attenzione di alcune testate dedicate alle cronache di costume.

Conto alla rovescia ufficialmente partito per Aurora Ramazzotti. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si sta avvicinando a passo deciso al grande giorno, quello del matrimonio con Goffredo Cerza, e per l’occasione le sue amiche più care le hanno regalato un addio al nubilato all’altezza delle aspettative. Lo zaino in spalla, la valigia pronta e direzione decisamente esotica: è il momento di salutare ufficialmente la vita da “fidanzata”, prima di trasformarsi nella signora Cerza. Una piccola pausa scintillante che la futura sposa si è meritata, dopo mesi di preparativi e inviti originali già spediti agli ospiti. L’addio al nubilato di Aurora Ramazzotti in Marocco.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Aurora Ramazzotti, l’addio al nubilato in una location da sogno: tutti i dettagli

Notizie correlate

L’addio al nubilato di Aurora Ramazzotti: vacanza speciale a Marrakech con le amicheNozze in arrivo per Aurora Ramazzotti, content creator e presentatrice, figlia di Eros e Michelle Hunziker.

Leggi anche: Eros Ramazzotti duetta con la figlia Aurora Ramazzotti al concerto di Mantova (VIDEO)

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Aurora Ramazzotti in Marocco: location da sogno per l’addio al nubilato; Aurora Ramazzotti, l'addio al nubilato all'estero: la location di lusso a 5 stelle, la sorpresa e nonna Michelle con il piccolo Cesare; L’addio al nubilato di Aurora Ramazzotti: party a Marrakech con le amiche di sempre; Addio al nubilato per Aurora Ramazzotti: la location a 5 stelle (all'estero), i tatuaggi, la sorpresa delle amiche.

L’addio al nubilato di Aurora Ramazzotti: vacanza speciale a Marrakech con le amicheLe nozze con Goffredo Cerza sono in programma il 4 luglio in Sicilia. Per la futura sposa è tempo di festeggiare tra relax, benessere e divertimento ... ilgiorno.it

Aurora Ramazzotti, l'addio al nubilato all'estero: la location di lusso a 5 stelle, la sorpresa e nonna Michelle con il piccolo CesareIl conto alla rovescia è iniziato. Aurora Ramazzotti si prepara al matrimonio e, prima del grande giorno, è volata in Marocco con le amiche più strette per il suo addio ... ilmattino.it

“La condizione dei nonni-genitori un po’ mi pesa e, anche se mi affido tantissimo a loro, non sono presenti per me come vorrei”.Aurora Ramazzotti analizza il rapporto con i genitori Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker e del loro complesso ruolo di genitori di u - facebook.com facebook

Aurora Ramazzotti, l'invito di nozze in stile "Cioè" e la nostalgia anni '90 x.com