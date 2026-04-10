Boato nel cuore della notte a Cologno Monzese salta in aria un bancomat | indagano i carabinieri
Nella notte a Cologno Monzese si è verificata un’esplosione che ha coinvolto un bancomat, provocando un forte boato che ha svegliato i residenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o danni strutturali, mentre le forze dell’ordine stanno analizzando le prove raccolte.
Attimi di terrore nella notte a Cologno Monzese, hinterland est di Milano. Una forte esplosione ha messo in allerta una parte della città. A saltare in aria, lo sportello bancomat di una filiale della Banca del territorio lombardo. L'esplosione al bancomatL'esplosione è avvenuta intorno alle 4. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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