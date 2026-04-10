Boato nel cuore della notte a Cologno Monzese salta in aria un bancomat | indagano i carabinieri

Nella notte a Cologno Monzese si è verificata un’esplosione che ha coinvolto un bancomat, provocando un forte boato che ha svegliato i residenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o danni strutturali, mentre le forze dell’ordine stanno analizzando le prove raccolte.