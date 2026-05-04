La Zenith vince e conquista la finalissima

Nel match di ieri, la squadra di casa ha battuto quella ospite con un punteggio di 3-1, conquistando così l'accesso alla finalissima. La formazione pratese ha schierato Brunelli, Toccafondi, Fiaschi, Cela, Tempestini, Castiello, Nistri, Sinisgallo, Saccenti, Fallani e Caggianese. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso, con i giocatori che hanno dato il massimo fin dai primi minuti.

Zenith Prato 3 Sporting Cecina 1 ZENITH PRATO: Brunelli, Toccafondi, Fiaschi, Cela, Tempestini, Castiello, Nistri, Sinisgallo, Saccenti, Fallani, Caggianese. A disp. Caroti, Innocenti, Kouassi, Palaj, Geri, Danti, Moussaid, Nannipieri, Hanxhari. All. Settesoldi. SPORTING CECINA: Fogli, Solimano, Fiorini, Pardera, Startari, Lorenzini, Barlettani, Diagne, Scarpa, Londi, Pallecchi. A disp. Callai, Lega, Cerri, Cionini, Vallini, Ghilli, El Falahi, Di Tanto, Lika. All. Miano. Arbitro: Cornello di Firenze. Reti: 35’ Nistri, 77’ Scarpa, 82’ (r) Kouassi, 91’ (r) Palaj. La finalissima play off è della Zenith Prato. La squadra amaranto conferma la bontà del gioco espresso durante l’anno e si impone per 3-1 nella gara secca di semifinale contro lo Sporting Cecina, quarto classificato al termine della regular season.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Zenith vince e conquista la finalissima Senhit e Boy George vincono il San Marino Song Contest Notizie correlate La Savino Del Bene vince anche gara 2 dei quarti e conquista la semifinale playoffVolley Bergamo – Savino Del Bene Volley 0-3 (20-25, 17-25, 20-25) VOLLEY BERGAMO: Carraro 1, Bolzonetti 7, Kipp 12, Ferrario (L2) n. Leggi anche: La Jesina vince e conquista la salvezza in A2. Corinaldo torna da Russi con una sconfitta Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: La Zenith vince e conquista la finalissima; Zenith Prato in casa del San Giuliano con tutti i pensieri già rivolti ai play off; Antonelli non si ferma più e vince anche a Miami; Lucchese chiude in bellezza, Viareggio in finale play-off -. Zenith, c’è la semifinale in casa. Vincere per sfidare il ViareggioAppuntamento al ’Chiavacci’ contro lo Sporting Cecina. Alla formazione di Settesoldi. mancano Del Pela e Banchelli. lanazione.it https://www.0574tempodisport.it/2026/04/26/eccellenza-zenith-vince-a-san-giuliano-e-nei-play-off-affronta-il-cecina/ - facebook.com facebook