La Jesina vince e conquista la salvezza in A2 Corinaldo torna da Russi con una sconfitta

La Jesina Calcio a 5 ha ottenuto una vittoria decisiva contro i Grifoni, assicurandosi la permanenza in serie A2 con sei turni ancora da giocare. La partita si è conclusa con un risultato che ha sorpreso molti tifosi, permettendo alla squadra di festeggiare con largo anticipo. Nel frattempo, il Corinaldo torna a casa con una sconfitta da Russi, dove non è riuscito a conquistare punti importanti.

La Jesina Calcio a 5 di serie A2 è salva. Vincendo con i Grifoni, la squadra biancorossa raggiunge la salvezza con sei giornate di anticipo. Centrato un traguardo, ce n’è un altro alla portata: i playoff. "Siamo molto soddisfatti per l’obiettivo raggiunto - dice il tecnico jesino, Gabriele Pieralisi -. Per quanto riguarda i playoff, ci proveremo, anche se sarà dura, abbiamo partite difficili, scontri diretti, però non abbiamo nulla da perdere, quindi lo faremo con la massima convinzione e determinazione, senza problemi, quello che viene, viene". Il Corinaldo ritorna da Russi con una sconfitta. Nella sfida tra le due, la capolista imbattuta (14 vittorie su 14) conquista i tre punti mancanti, quelli che la traghettano matematicamente in A2 Élite, mentre i corinaldesi interrompono la scia positiva di risultati (tre). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Jesina vince e conquista la salvezza in A2. Corinaldo torna da Russi con una sconfitta Giornata negativa in A2 per Jesi e Corinaldo: arriva una doppia sconfitta dai numeri pesanti Nella tredicesima giornata di serie A2, Jesina Calcio a 5 e Corinaldo hanno subito sconfitte significative. La Jesina accarezza la salvezza. "Vittoria conquistata con il cuore». Osimana anemica, Fabriano arranca La Jesina torna a respirare e conquista tre punti importanti contro il Montegranaro. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La Jesina vince e conquista la salvezza in A2. Corinaldo torna da Russi con una sconfitta; Calcio / La Jesina torna alla vittoria col Montegranaro; ECCELLENZA. Ruggito della Jesina contro il Montegranaro; Pallanuoto / Patom Jesina: terzo stop di fila, vince il Como Nuoto. Calcio a 5, in serie B il Cus Ancona torna con un pareggio conquistato con gli universitari di Macerata. La Jesina al PalaTriccoli fa la festa al Prato. Il Corinaldo recupera e ...La Jesina Calcio a 5 in serie A2 vince al PalaTriccoli di Jesi con il Montebianco Prato. Una vittoria inaspettata: uno perché i padroni di casa arrivano all’appuntamento con ben tre squalificati (Lo G ... sport.quotidiano.net Jesina fa valere la legge del CarottiECCELLENZA - La formazione di Puddu si impone sul Montegranaro per 2-0 Di Giancarlo Esposto Punti salvezza in palio al Carotti di Jesi, di fronte Jesina e Montegranaro. Alla fine la vittoria va alla s ... youtvrs.it . ' ' L' Attila Junior Basket vince il DERBY del PalaMedi contro la Pallacanestro Recanati 2001 e si conferma in testa alla classifica della DIVISION D. I leopardiani partono fortissimo (0-12) e conducono 1 - facebook.com facebook Giovani studenti scienziati di Jesi conquistano medaglie d'oro a Bangkok. IIS Galilei vince nella competizione "WYSII 2026" con progetti su ambiente e innovazione #ANSA x.com