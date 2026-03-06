La Savino Del Bene vince anche gara 2 dei quarti e conquista la semifinale playoff

La Savino Del Bene si è aggiudicata anche la seconda partita dei quarti di finale dei playoff, ottenendo così la qualificazione alle semifinali. La squadra ha battuto il Volley Bergamo con un punteggio di 3-0, vincendo i set 25-20, 25-17 e 25-20. Tra i giocatori di Bergamo, Carraro ha segnato 1 punto, Bolzonetti 7 e Kipp 12.

Volley Bergamo – Savino Del Bene Volley 0-3 (20-25, 17-25, 20-25) VOLLEY BERGAMO: Carraro 1, Bolzonetti 7, Kipp 12, Ferrario (L2) n.e., Mosser 7, Strubbe 2, Micheletti n.e., Armini (L1), Weske, Manfredini 8, Mlejnkova, Meli 3, Cese Montalvo 4, Angelini n.e.. All.: Cervellin. SAVINO DEL BENE VOLLEY: Bernardeschi n.e., Traballi (L2) n.e., Bechis 2, Skinner 8, Castillo (L1), Ruddins 2, Franklin 4, Ribechi, Bosetti 4, Mancini, Graziani n.e., Nwakalor 11, Antropova 17, Weitzel 9. All.: Gaspari. ARBITRI: Santoro – Nava BERGAMO – La Savino Del Bene Volley ha espugnato il campo del Volley Bergamo 1991 con un netto 0-3 (20-25, 17-25, 20-25) in gara-2 dei quarti di finale dei play off di serie A1, conquistando la seconda vittoria nella serie e il pass per la semifinale scudetto.