La visione di Fenucci Futuro? Ambizioni sì Ma pure sostenibilità

Dopo la partita contro il Cagliari, Claudio Fenucci, responsabile aziendale del club, ha espresso chiaramente che il futuro della squadra si basa su un mix di ambizioni e sostenibilità. Prima del calcio d’inizio, il dirigente ha rilasciato un’intervista a Dazn in cui ha parlato di investimenti e obiettivi, mantenendo un atteggiamento di cautela e attenzione alla gestione economica del club.

Ambizione e investimenti: Italiano nel post gara col Cagliari getta l’amo. E il club che dice? Il club aveva parlato mezzora a Dazn prima del calcio d’inizio per bocca di Claudio Fenucci, capo azienda rossoblù e severo custode dei conti. L’ad ha la chiave della cassaforte di Saputo ed è il primo interlocutore con cui si confronterà Italiano quando, "prima della fine del campionato" (Vincenzo dixit), andrà in scena il confronto tanto atteso per scoprire se collimano le idee di futuro di allenatore e società. Occhio alle parole di Fenucci, che in questi passaggi cruciali della stagione rappresentano sempre una bussola assai indicativa: "La nostra è stata una stagione con alti e bassi: però abbiamo fatto un buon percorso in Europa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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