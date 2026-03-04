La visione di Siemens | La digitalizzazione dà nuovo impulso alla sostenibilità

A Rimini, durante un evento, Siemens ha presentato la propria prospettiva sulla transizione energetica, sottolineando come la digitalizzazione stia contribuendo a promuovere pratiche più sostenibili. L'azienda ha portato in scena una visione che combina aspetti di digitalizzazione, elettrificazione e sostenibilità, confermando il proprio ruolo in questo settore. La presentazione ha coinvolto rappresentanti di Siemens e altri operatori del settore.

A Key, Siemens conferma il proprio ruolo di protagonista della transizione energetica portando a Rimini una visione che intreccia digitalizzazione, elettrificazione e sostenibilità. In un contesto in cui la decarbonizzazione è diventata priorità globale, Siemens ribadisce un messaggio chiave: "La digitalizzazione è l’unico vero fattore abilitante in grado di rendere l’elettrificazione scalabile, sicura e governabile". Una dichiarazione che trova concretezza nelle tecnologie esposte in fiera e nei progetti già realizzati sul territorio. Il cuore dello stand è un quadro elettrico di nuova generazione, capace di monitorare in tempo reale i consumi energetici dell’intera area espositiva, grazie agli interruttori e ai multimetri Sentron integrati con Powercenter3000. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Verona, Siemens e RAILPOOL aprono un nuovo hub per la manutenzione delle locomotiveInvestimento da 20 milioni di euro nell'Interporto di Verona, con un nuovo centro per la manutenzione leggera delle locomotive.

Litorale devastato dalle mareggiate, Fabio Galluzzo: "Difendere la costa con visione e sostenibilità"Nell'oasi naturale che unisce Eraclea Minoa e Bovo Marina, Fabio Galuzzo guida il centro didattico e ricreativo di Marevivo Sicilia, un presidio di...

