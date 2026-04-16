Ex ospedale Pelliccia | Perfetto per la facoltà di medicina ma a Viterbo visione miope sul futuro

Mentre si avvicina l'inizio dei lavori di ristrutturazione dell'ex ospedale di Viterbo, si riaccende il dibattito sulla destinazione futura dell’edificio. Un esponente della facoltà di medicina ha commentato che l’area potrebbe essere adatta per attività didattiche, ma ha anche espresso dubbi sulla visione a lungo termine per il sito. La questione riguarda anche il plesso di Colle del Duomo, che torna al centro delle discussioni.

Mentre il cantiere sta per prendere il via all'ex ospedale grande degli infermi di Viterbo, il dibattito sul plesso di Colle del duomo si riaccende. Non tutti vedono nel “borgo della cultura” e la realizzazione di ostelli, studentati, sedi istituzionali e laboratori, la panacea per ridare.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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