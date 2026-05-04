La versione di Italiano L’Europa ci ha tolto Rosa da migliorare

Da sport.quotidiano.net 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di ieri, la squadra di casa ha concluso senza i consueti fischi, ricevendo invece solo qualche sussulto di mestizia tra i tifosi. La sconfitta si è concretizzata davanti al pubblico, che ha assistito a un risultato che si ripete, senza riuscire a portare a casa una vittoria. La sensazione generale è quella di un destino già scritto, che si ripete nel corso della stagione.

Stavolta alla fine non piovono fischi (qualcuno isolato sì, ma poca roba): solo mestizia. E un po’ di ineluttabilità del fato: il destino di una squadra che davanti al proprio pubblico non riesce più a vincere. E questo purtroppo accade da mesi. Vincenzo Italiano però riesce a trarre comunque qualcosa di positivo dallo scialbo 0-0 con il Cagliari: "Volevamo vincere e non ci siamo riusciti. Ma non c’è nulla che mi abbia fatto arrabbiare: abbiamo dato il massimo. Del resto avete visto anche le altre gare: il primo caldo, le partite bloccate, non è semplice per nessuno. Certo se avessimo messo anche in altre partite l’attenzione che ho visto oggi, qualcuna di quelle partite non l’avremmo persa".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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