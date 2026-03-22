Dopo un buon avvio, i bianconeri di coach Ivanovic subiscono il ritorno e la fuga dei padroni di casa. Non bastano i 17 punti di Edwards e le fiammate di Morgan per evitare il blackout nel secondo tempo. Ancora una serata amara, come quella di Euroleague, per la Virtus Olidata Bologna, che cade al PalaBigi sotto i colpi della UNA Hotels Reggio Emilia in stato di grazia. Il derby della Via Emilia finisce 84-70 per la formazione di coach Priftis, capace di ribaltare l'inerzia del match dopo un primo quarto di marca virtussina e di toccare anche il +24 nell'ultima frazione. L’avvio di gara sembrava sorridere agli uomini di Ivanovic.... 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Tutto quello che riguarda Reggio Emila

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La Virtus si spegne a Reggio Emila: la UNA Hotels domina il derby e vince 84-70 x.com

Nel 1799 gli austriaci rientrarono a Reggio Emilia. Dovevano riprendersi tutto. Il territorio, il potere, la narrazione. E tra le cose da cancellare c'era anche quella: lo stendardo tricolore di Montechiarugolo, donato da Napoleone ai reggiani dopo la prima vittoria facebook