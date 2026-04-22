Una Hotels Cheatham non è guarito Ora è a rischio anche per i playoff

Kwan Cheatham non si è ripreso dall'infortunio e ora la sua presenza nei prossimi incontri è a rischio. La sua condizione si è aggravata dopo una ricomparsa di dolore che ha richiesto ulteriori controlli medici. La squadra ha annunciato che il giocatore non sarà disponibile nelle prossime partite, rendendo più difficile la sua partecipazione ai playoff. La situazione viene monitorata con attenzione dai medici e dallo staff tecnico.

Kwan Cheatham è costretto ad alzare bandiera bianca. "A seguito della ricomparsa della sintomatologia dolorosa – si legge nel comunicato diffuso dalla Pallacanestro Reggiana – l’atleta è stato sottoposto a ulteriori accertamenti clinico-strumentali che hanno evidenziato la persistenza dell’ edema osseo a livello del calcagno. Alla luce del quadro attuale, Cheatham non è al momento nelle condizioni di riprendere l’attività sportiva. Di comune accordo con lo staff medico e sanitario, si è pertanto deciso di proseguire il percorso terapeutico e riabilitativo, con l’obiettivo di favorire un completo recupero e ridurre il rischio di ulteriori ricadute".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una Hotels, Cheatham non è guarito. Ora è a rischio anche per i playoff Notizie correlate Leggi anche: Una Hotels: scatto playoff. Mai così bene quest’anno Leggi anche: La nuova Una Hotels guarda ai playoff. Difesa d’acciaio, torna l’entusiasmo Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: UNA Hotels Reggio Emilia: Cheatham ancora indisponibile, queste le sue condizioni; UnaHotels Reggio Emilia Legabasket 25-26: squadra, contratti e mercato; Pallacanestro Reggiana, Cheatham ancora fuori, stagione finita; Aquila Trento - Pallacanestro Reggiana, le curiosità e dove vederla | Serie A LBA 2025/26. UNA Hotels Reggio Emilia, Priftis: Cheatham non ci sarà a Cremona, ma è in dubbio anche nel futuroCoach Priftis ha parlato dell'infortunio di Kwan Cheatham e delle sue condizioni fisiche: c'è preoccupazione... Ai microfoni di Gazzetta di Reggio, il coach della UNA Hotels Reggio Emilia Dimitris ... sportando.basketball UNA Hotels Reggio Emilia, Kwam Cheatham salterà le prossime due partiteNel presentare la sfida di domenica 2 novembre contro l'EA7 Emporio Armani Milano (palla a due alle ore 18 al PalaBigi) coach Dimitris Priftis va dritto al punto sollecitato dalla curiosità di tutti. ... pianetabasket.com Un nuovo viaggio nel gusto ti aspetta Al ristorante La Piazzetta di UNA HOTELS MH Matera prende vita un menù rinnovato, dove ogni piatto è il risultato di ricerca, passione e materie prime selezionate. Un’esperienza culinaria pensata per sorprendere, c - facebook.com facebook L' UNA Hotels Reggio Emilia è la sesta squadra qualificata agli LBA Playoff @UnipolCorporate 2026 #TuttoUnAltroSport #LBAPlayoff2026 x.com