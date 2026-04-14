La squadra di Manfredonia ha ottenuto una vittoria importante e si è qualificata per la semifinale. La partita si è svolta al Paladante, che si conferma un campo difficile da battere per gli avversari. La squadra locale ha sfruttato il vantaggio di giocare in casa, mantenendo il risultato fino alla fine. La vittoria permette alla Tucson Manfredonia di avanzare nella competizione.

Il fattore campo non tradisce e il Paladante di Manfredonia si conferma un fortino inespugnabile. In una Gara 3 vibrante e carica di tensione,la Tucson Manfredonia batte il Greenergy Magna Grecia Castellaneta per 86-78, chiudendo la pratica playoff e regalando ai propri tifosi una notte da incorniciare. La partita ha vissuto di fiammate e grande intensità agonistica:Manfredonia parte subito con le marce alte. Grazie a un sontuoso Patryk Stankowski (subito a referto con 9 punti nel primo quarto) e un break di 8-0, i padroni di casa chiudono la prima frazione sul 22-17.Castellaneta non resta a guardare. Guidata da un indomito Resta, la squadra ospite ricuce lo strappo nel secondo quarto, andando al riposo lungo sotto di sole tre lunghezze (40-37).🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Estasi Angel: la Tucson Manfredonia vola in semifinale

La Tucson Angel Manfredonia vola in semifinale?DR1 Siamo in S E M I F I N A L E E E E E Grazie ragazzi siamo in semifinale????? Gara dai mille volti per la Tucson che però ha il merito di...

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