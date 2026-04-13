La Tucson Angel Manfredonia vola in semifinale

La squadra di Manfredonia ha ottenuto l'accesso alla semifinale dopo aver disputato una partita intensa e combattuta. Fin dai primi minuti, la formazione ha mantenuto un ritmo costante, riuscendo a condurre l'incontro senza perdere il controllo. La gara si è conclusa con un risultato favorevole alla squadra, che ora si prepara a proseguire nel torneo. I giocatori hanno festeggiato il passaggio di turno tra gli applausi dei tifosi presenti.

?DR1 Siamo in S E M I F I N A L E E E E E Grazie ragazzi siamo in semifinale????? Gara dai mille volti per la Tucson che però ha il merito di condurre la gara dal primo all’ultimo minuto. Manfredonia supera Castellanetaper 86-78.Complimenti a. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - La Tucson Angel Manfredonia vola in semifinale Leggi anche: Impegno casalingo per la Tucson Angel Manfredonia La Tucson Angel Manfredonia a Castellaneta per gara 2?Sabato 4 aprile?18:30?Tensostruttura di Castellaneta La Tucson Angel Manfredonia torna in campo contro Magna Grecia Castellaneta? Dopo il successo...