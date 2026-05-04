Testacoda e schianto contro un platano tragica notte in viale dell' Appennino | morte due studentesse universitarie

Nella notte tra domenica e lunedì, in viale dell'Appennino, un'auto ha perso il controllo e si è ribaltata contro un platano poco dopo le 23:30. Nello scontro sono decedute due studentesse universitarie, mentre una terza persona è rimasta gravemente ferita. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi.

Tragedia stradale nella tarda serata di domenica. E' di due ragazze morte ed una in gravi condizioni il bilancio di uno schianto avvenuto intorno alle 23,30 in viale dell'Appennino. Le vittime avevano rispettivamente 23 e 26 anni ed erano studentesse universitarie. La dinamica del sinistro è al.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Milano, schianto nella notte fra moto e taxi all’incrocio fra viale Campania e viale Corsica: muoiono due ragazzi di vent’anniMilano, 21 marzo 2026 – Uno schianto fra una moto e un taxi all’incrocio semaforico fra viale Campania-Mugello e viale Corsica con una coppia di... Leggi anche: Alba tragica a Vecchiano: centauro muore dopo lo schianto contro il guardrail Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Si schianta contro un muretto per evitare un cinghiale; Scontro sulla via per Arnesano, auto in testacoda. Paura per una donna e bimbo a bordo; Si schianta contro un muretto per evitare un cinghiale, 20enne in ospedale; Cinghiale attraversa la strada: 20enne finisce contro un muretto per evitarlo. Perugia, brucia il rosso e centra un’auto: testacoda e semaforo abbattuto. Un feritoBrucia il rosso e impatta contro l’auto che attraversava la carreggiata, facendole fare un testacoda terminato contro la colonnina del semaforo, che è stato abbattuto. Questa la dinamica che emerge ... umbria24.it Incidente per la Finanza. L’auto a sirene spiegate si scontra all’incrocioUno schianto, poi il testacoda di un’auto della guardia di finanza impegnata in un inseguimento. E’ lo spettacolare incidente – fortunatamente senza feriti – accaduto l’altra sera intorno alle 23,30 ... lanazione.it LECLERC NON CERCA SCUSE - "Errore mio,ho chiuso io l'ala per provare a sorpassare nuovamente. Sapevo altrimenti che sarebbe stato impossibile difendermi. Non c'era nessun problema. Ho sbagliato anche nel testacoda. Errori inaccetabili". Fonte: Sky I - facebook.com facebook Il GP di Miami rischia di trasformarsi in un vero incubo per #Leclerc: la #Ferrari rischia la penalità dopo il testacoda all'ultimo giro. #MiamiGP #F1 x.com