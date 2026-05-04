La Torre di Babele viaggia nel ‘Finimondo – Le Fabbriche della Verità’

Stasera, lunedì 4 maggio, Corrado Augias torna su La7 con una nuova puntata de “La Torre di Babele”. Il programma si concentra su temi di attualità e storia, e questa sera si intitola “Finimondo – Le Fabbriche della Verità”. La trasmissione viene trasmessa in prima serata e affronta argomenti legati a eventi recenti e questioni storiche, offrendo un approfondimento sulle tematiche trattate.

Corrado Augias torna questa sera, lunedì 4 maggio, con una nuova puntata de La Torre di Babele, il programma di attualità e storia della prima serata di La7. Anticipazioni e ospiti del 4 maggio 2026. Il nuovo appuntamento, dal titolo Finimondo – Le Fabbriche della Verità, si concentra su una domanda che attraversa il nostro tempo: “ Chi immagina oggi il mondo di domani? “. La puntata mette al centro una riflessione sul presente: viviamo in un tempo attraversato da crisi profonde, ma povero di sogni e di verità. Se un tempo esistevano luoghi e momenti capaci di costruire immaginario e appartenenza – dalla manifestazione al comizio, dalla messa della domenica al cinema e alla televisione – oggi quel ‘noi’ si è indebolito.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - La Torre di Babele viaggia nel ‘Finimondo – Le Fabbriche della Verità’ Notizie correlate La Torre di Babele: Augias torna con ‘Finimondo, istruzioni per un confuso presente’Corrado Augias torna questa sera, lunedì 27 aprile, con un nuovo appuntamento de La Torre di Babele, il programma di attualità e storia della prima... La Torre di Babele con Corrado Augias su La7: le anticipazioni del 9 marzoLa decima puntata de La Torre di Babele torna questa sera, lunedì 9 marzo, come sempre alle 21. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La Torre di Babele, la puntata integrale del 27/4/2026; La Torre di Babele con Corrado Augias su La7: le anticipazioni del 27 aprile; A La Torre di Babele ospiti Walter Velttroni e Luciano Canfora; Scurati: I giovani si stanno radicalizzando, io li guardo con favore. Sigfrido Ranucci stasera a È Sempre CartabiancaLa Torre di Babele: Corrado Augias torna con 'Finimondo - Le Fabbriche della Verità'. Walter Veltroni e Luciano Canfora tra gli ospiti ... davidemaggio.it La Torre di Babele: Augias torna con ‘Finimondo, istruzioni per un confuso presente’La Torre di Babele: Corrado Augias torna in prima serata con lo speciale 'Finimondo, istruzioni per un confuso presente’. Ecco gli ospiti ... davidemaggio.it .--.-.La torre di Babele è il quarto album in studio di Edoardo Bennato, pubblicato nel 1976.-.-.-. - facebook.com facebook