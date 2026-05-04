GameStop ha presentato un'offerta di circa 56 miliardi di dollari per acquistare eBay, pari a circa quattro volte il valore stimato della piattaforma di aste online. La proposta è stata annunciata di recente e, se non verrà accettata, si apre uno scenario di eventuali sviluppi futuri nel mercato delle acquisizioni nel settore digitale. La proposta arriva in un momento di crescente interesse per le operazioni di consolidamento tra grandi aziende tecnologiche e di e-commerce.

Per una cifra di 56 miliardi di dollari, pari a quattro volte il suo valore: se sarà rifiutata vuole rivolgersi direttamente agli azionisti Domenica Ryan Cohen, amministratore delegato della nota catena statunitense di negozi di videogiochi GameStop, ha presentato un’offerta da 56 miliardi di dollari per comprare il sito di e-commerce eBay. È una proposta molto ambiziosa: eBay ha infatti un valore di mercato che supera di circa quattro volte quello di GameStop, e per completare l’acquisto l’azienda di Cohen dovrebbe indebitarsi per una cifra molto superiore al suo valore di mercato (11,9 miliardi di dollari). L’offerta prevede che l’importo sia pagato per metà in contanti, e per metà in azioni di GameStop.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La strana offerta di GameStop per comprare eBay

GameStop is Buying eBay! (What It Means for PS5)

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