GameStop prepara un’offerta per eBay che però vale 4 volte di più

GameStop si trova al centro di attenzione dopo che il Wall Street Journal ha riportato di una possibile acquisizione su eBay da parte dell’azienda, che avrebbe intenzione di presentare un’offerta entro la fine del mese. La società, guidata da Ryan Cohen, starebbe accumulando azioni di eBay, il cui valore di mercato è quattro volte superiore a quello di GameStop. La notizia ha suscitato interesse tra gli investitori e gli analisti del settore.

GameStop torna a far parlare di sé. Stavolta per una possibile offerta su eBay. Secondo il Wall Street Journal, infatti, la società guidata da Ryan Cohen starebbe accumulando una partecipazione in eBay in vista di una possibile offerta già entro fine mese. Un’operazione che, sulla carta, appare sproporzionata: GameStop vale circa 12 miliardi di dollari, eBay quasi quattro volte tanto (circa 46 miliardi di dollari ). Dai “meme stock” alla strategia industriale. Il punto è che GameStop non è un’azienda qualunque. È stata il simbolo della stagione delle “meme stock”, esplosa nel 2021 con lo scontro tra investitori retail — coordinati su forum come Reddit — e hedge fund che scommettevano sul crollo del titolo.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Leggi anche: Ripple – Increspature: una storia sulle connessioni umane che, però, a volte forza troppo la mano Calciomercato, Ismaël Koné osservato più volte dal Milan: ecco quanto vale oggiContinua il lavoro degli scout del Milan, alla ricerca di giocatori che possano rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri in vista delle prossime... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: GameStop prepara un’offerta per eBay (che però vale 4 volte di più); GameStop prepara un'offerta per eBay - WSJ. Prenota Silent Hill f con Steelbook esclusiva da GameStop/gamelife e risparmia con l'usatoSilent Hill f esce il 25 settembre 2025 e GameStop/gamelife da il via ai preordini con un bonus esclusivo e la possibilità di risparmiare portando indietro i propri videogiochi usati in negozio. VAI ... everyeye.it Prenota Leggende Pokémon Z-A con un amico e risparmia! Ecco l'offerta di GameStop/gamelifeGameStop e gamelife si preparano al lancio di Leggende Pokémon Z-A offrendo una promozione imperdibile dedicate alle coppie di amici. Occhio però, non sarà disponibile per sempre, dunque non perdere ... everyeye.it Crimson Desert si prepara ad accogliere un aggiornamento con tantissime novità che renderanno felici i giocatori. https://www.everyeye.it/notizie/crimson-desert-livelli-difficolta-respawn-nemici-novita-arrivo-870946.htmlutm_medium=Social&utm_source=F - facebook.com facebook