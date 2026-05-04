La libreria Hoepli, presente nel cuore di Milano da molti anni, chiuderà le sue porte il 27 maggio. Contestualmente, a partire dalla metà del mese, sarà avviata la vendita del magazzino dei libri residuo, con uno sconto del 50%. Parallelamente, è in programma la vendita dell’edificio che ospita la libreria, situato nel centro della città.

La storica libreria Hoepli nel centro di Milano chiude il prossimo 27 maggio. Intanto da metà mese quello che resta del magazzino dei libri sarà messo in vendita con uno sconto del 50%. Sono queste le informazioni che circolano in azienda tra i dipendenti della casa editrice fondata nel 1870 dall’imprenditore svizzero Ulrico. La maggioranza della famiglia azionista il 10 marzo ha votato per la liquidazione dell’azienda. Fa un altro passo avanti così la decisione dei soci di Hoepli SpA che ha deliberato lo scioglimento volontario della società. Secondo una nota diffusa dall’azienda “l’attenta valutazione, attuale e prospettica, dei risultati...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La storica libreria Hoepli chiude il 27 maggio. Verso la vendita il palazzo nel centro di Milano

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