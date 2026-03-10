La libreria Hoepli di Milano, una delle più antiche e note della città, sarà messa in liquidazione. Dopo settimane di indiscrezioni e preoccupazioni, non ci sono ancora dettagli su cosa accadrà al negozio situato nel centro. La decisione di chiudere il negozio lascia incertezza tra clienti e dipendenti, mentre si attendono ulteriori comunicazioni ufficiali.

Dopo settimane di voci e preoccupazioni: ora non si sa cosa succederà né al negozio in centro città, né all'omonima casa editrice L’assemblea dei soci di Hoepli Spa, l’azienda proprietaria della casa editrice e della storica libreria Hoepli di Milano, ha deciso lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione. In un comunicato, i soci hanno scritto di aver preso questa decisione dopo aver valutato le perdite di esercizio legate all’andamento del mercato editoriale e l’impossibilità di risolvere un conflitto interno tra i due rami della famiglia proprietaria, che dura da anni. Martedì, mentre si svolgeva l’assemblea dei soci, i dipendenti dell’azienda hanno scioperato per un’ora, dalle 15 alle 16, mostrando cartelli con scritto «La cultura non si liquida». 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La storica libreria Hoepli di Milano sarà messa in liquidazione

