Brignone infinita! È lei la sciatrice italiana più forte della storia?

Federica Brignone ha conquistato il titolo di sciatrice italiana più vincente di sempre grazie ai due ori olimpici di Milano Cortina, un risultato che conferma la sua straordinaria carriera. La sua costanza e le numerose vittorie in Coppa del Mondo dimostrano che si tratta di una delle atlete più forti della storia dello sci nazionale. Con ogni gara, Brignone continua a migliorare i propri record, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Federica Brignone è leggenda: i due ori a Milano Cortina sono solo una parte di un palmarès fuori scala. 37 vittorie in Coppa del Mondo, 2 Coppe del Mondo generali e 5 di specialità tra discesa, superG, gigante e combinata, oltre ai 2 ori e 3 argenti ai Mondiali e alle altre 3 medaglie olimpiche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

