La storia infinita dello scheletro di cemento di via Stamira d’Ancona
Dal 2014, un cartello segnala l’inizio di un progetto residenziale in via Stamira d’Ancona 40. Nel corso degli anni, il palazzo è diventato oggetto di attenzione per la presenza di uno scheletro di cemento incompleto, che rimane ancora oggi senza finiture. La vicenda si trascina nel tempo senza che siano stati completati i lavori previsti.
Da 12 anni, è in costruzione un palazzo da 30 appartamenti. Almeno 60 famiglie aspettano di riavere indietro i soldi investiti. Oggi c’è un’impresa pronta a completare i lavori e la cooperativa sta cercando liquidità. Gli ultimi aggiornamenti La storia del palazzo di via Stamira d’Ancona 40 è complicata e piuttosto lunga: inizia nel 2014, quando appare un cartello che annuncia l’avvio di un nuovo progetto residenziale. Si vendono appartamenti di 2 o 3 locali, ampi terrazzi, giardini privati e box.L’investimento sembra promettente. Per acquistare gli alloggi, bisogna entrare a far parte della cooperativa che sta supervisionando i lavori. Una cooperativa nata insieme all’iniziativa immobiliare di via Stamira d’Ancona: Edificare, società cooperativa edilizia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Articoli correlati
Leggi anche: La storia (infinita) del nuovo supermercato da 5 milioni di euro in via Rubattino
La storia infinitaTra Inter (primo pari) e Napoli tutto come prima: McTominay per 2 volte riprende i nerazzurri.