La nostalgia anni ’90 conquista le star sui social | da Sharon Stone a Brian Austin Green e Backstreet Boys tutti sulle note di ‘Iris’

Negli ultimi giorni, diverse star sui social hanno condiviso post e video ispirati agli anni ’90, tra cui Sharon Stone, Brian Austin Green e il gruppo Backstreet Boys. Tutti si sono esibiti o hanno pubblicato contenuti legati alla canzone ‘Iris’, rivisitando così i ricordi di quegli anni. La tendenza ha coinvolto anche altri utenti, creando un’atmosfera di nostalgia condivisa tra chi ha vissuto quegli anni.

Roma, 11 marzo 2026 – "Nostalgia canaglia", cantavano Al Bano e Romina Power nel 1986: quella strana forza dei ricordi che riaffiora all'improvviso e cambia il modo in cui guardiamo al passato. Oggi la stessa nostalgia è diventata virale sui social da Instagram a TikTok. Bastano pochi secondi e una canzone riconoscibile: su Instagram spopola il trend "What were you like in the '90s?", costruito su un montaggio semplice ma efficace, con foto attuali delle celebrity e carrellate di immagini o video degli anni Novanta. In sottofondo non scorrono le note di Al Bano, ma quelle di 'Iris' dei Goo Goo Dolls, brano del 1998 diventato simbolo musicale di quell'epoca.