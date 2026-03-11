A 68 anni, l'attrice Sharon Stone mostra un fisico invidiabile, mantenendo un aspetto tonico e in forma. Ha rivelato di seguire una routine che include esercizi di pilates, una dieta priva di caffè e alcol, e un impegno costante nel movimento quotidiano. Questi elementi sono parte del suo stile di vita e contribuiscono alla sua forma fisica.

A 68 anni Sharon Stone continua a essere molto più di un’icona del cinema. L’attrice che ha segnato un’epoca con Basic Instinct oggi è diventata il volto di una nuova idea di benessere: meno ossessione per la perfezione e più attenzione alla salute, alla vitalità e all’equilibrio. Negli ultimi anni ha parlato spesso del suo rapporto con il tempo che passa. Dopo le difficoltà di salute affrontate nei primi anni Duemila, la Stone ha scelto di cambiare prospettiva: non inseguire la giovinezza, ma coltivare energia e lucidità giorno dopo giorno. La sua filosofia è semplice ma potente: il benessere non nasce da trasformazioni radicali, ma da piccole abitudini che diventano stile di vita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sharon Stone, che fisico a 68 anni! I suoi segreti dal pilates alla dieta senza caffè e alcol

