La stangata sulla benzina | self a 1,90 euro al litro

Da oggi il prezzo della benzina ha subito un aumento significativo in tutta Italia, con il self-service che raggiunge i 1,90 euro al litro. Le nuove accise introdotte dal governo stanno influenzando in modo diverso i costi dei carburanti nelle varie regioni, compreso il territorio aretino. Questa variazione si riflette sui prezzi praticati nei distributori e interessa direttamente gli automobilisti.