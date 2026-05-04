La stangata sulla benzina | self a 1,90 euro al litro

Da arezzonotizie.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi il prezzo della benzina ha subito un aumento significativo in tutta Italia, con il self-service che raggiunge i 1,90 euro al litro. Le nuove accise introdotte dal governo stanno influenzando in modo diverso i costi dei carburanti nelle varie regioni, compreso il territorio aretino. Questa variazione si riflette sui prezzi praticati nei distributori e interessa direttamente gli automobilisti.

Le nuove accise iniziano a pesare in modo differenziato sui prezzi dei carburanti in tutta Italia e anche nell'Aretino. Il self service della verde è mediamente intorno a 1,9 euro al litro, con punte oltre i 2 euro. Mentre sono ormai un ricordo lontano i prezzi intorno agli 1,7 euro di pochi.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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