Caro carburanti la stangata corre in città | a Prato e Cuneo il diesel supera i 2,7 euro al litro

In diverse città italiane, il prezzo del diesel supera i 2,7 euro al litro, con aumenti significativi rispetto a periodi precedenti. A Prato e Cuneo, i prezzi alla pompa sono ora tra i più alti del paese. Secondo i dati ufficiali, il costo del carburante ha raggiunto livelli elevati, rendendo il rifornimento un'operazione costosa per gli automobilisti locali.

PRATO – Fare il pieno di carburante in Toscana, affidandosi alle cure del benzinaio, è diventato ufficialmente un lusso senza eguali nel resto del paese. La conferma arriva dall’ultima mappatura nazionale elaborata dal Codacons sui dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ( Mimit ), aggiornati a venerdì (27 marzo). Un’indagine che consegna alla città di Prato un primato decisamente amaro: quello dei listini più alti d’Italia. L’aspetto più sorprendente del report riguarda la geografia dei rincari. I picchi massimi, infatti, non si trovano più lungo la rete autostradale, ma si annidano sulle strade di tutti i giorni. A Prato, un distributore ha sfondato ampiamente la soglia d’allarme, arrivando a proporre il gasolio in modalità servito a 2,763 euro al litro, accompagnato da una benzina venduta a 2,420 euro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Caro carburanti, la stangata corre in città: a Prato e Cuneo il diesel supera i 2,7 euro al litro Articoli correlati Leggi anche: Caro carburanti, diesel schizza sopra i 2 euro al litro. Il podio dei distributori più e meno cari in città Il caro carburanti è un salasso: inarrestabile la corsa del diesel ormai sopra i 2 euro al litro. Male anche la benzina stabilmente oltre 1,8 euro al litroPassano i giorni ma il prezzo dei carburanti non accenna a frenare la sua corsa che si sta trasformando in un salasso per gli automobilisti italiani. Approfondimenti e contenuti su Caro carburanti Temi più discussi: Stangata carburanti: sulla Statale 28 c'è il secondo diesel più caro d’Italia; Carburanti, stangata anche in Portogallo: diesel verso i 2 euro al litro, benzina in forte aumento; Benzina e diesel, Cgia: Nonostante i tagli la stangata rimane, urgente l'intervento dell'Ue; Caro carburanti, il governo taglia le accise ma i prezzi corrono: +22% diesel. Caro Carburanti: Codacons lancia l’allarme stangata, il Diesel sfonda quota 2 euroPrezzi record ai distributori italiani: il gasolio supera i 2€ a litro. Codacons stima 16,5 milioni di spesa extra al giorno per i cittadini. it.benzinga.com Stangata 2026: tra caro-carburanti e l'ombra del conflitto sulle bolletteIl panorama economico per le famiglie italiane si fa sempre più complesso. Mentre i rincari alla pompa non accennano a fermarsi, le tensioni internazionali in Medio Oriente iniziano a riflettersi pesa ... corrieredellumbria.it Il caro carburanti incide sull’autotrasporto, aumentando il costo del trasporto delle merci. Il problema è stato affrontato da CNA Fita Abruzzo nel corso dell’assemblea che si è riunita ieri a Pescara e alla quale hanno partecipato anche i vertici nazionali del sind - facebook.com facebook Caro #carburanti, Salvini al tavolo con i petroliferi per un tetto al diesel. Meloni convoca il Cdm x.com