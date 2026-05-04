La stampa 3D che cambia le regole del packaging

In un momento di profondi cambiamenti nelle normative europee sul packaging, l’innovazione si estende oltre i materiali e il design, coinvolgendo anche le fasi meno visibili della filiera produttiva. La stampa 3D si sta inserendo in questo scenario, modificando i processi e le modalità di realizzazione. Questa tecnologia permette di creare componenti personalizzati e di ridurre i tempi di produzione, influenzando le pratiche adottate dalle aziende del settore.

NEL PIENO della trasformazione regolatoria del settore packaging in Europa, l’ innovazione non riguarda più solo materiali e design, ma entra anche nelle fasi meno visibili della filiera. È qui, nella produzione dei cliché flexografici – strumenti indispensabili per la stampa su carta e cartone – che una startup italiana prova a cambiare paradigma. Custom flexo ha introdotto per la prima volta l’ additive manufacturing nella prestampa flessografica, applicando la logica della stampa 3D a un processo storicamente rimasto invariato. Il risultato è una riduzione dell’ impatto ambientale fino all’84% rispetto ai metodi tradizionali. Un dato che trova riscontro in uno studio comparativo di life cycle assessment (Lca) condotto da Imq secondo la metodologia environmental footprint EF 3.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La stampa 3D che cambia le regole del packaging The MTuTech Mini 360 Rotary UV Printer is a powerful desktop solution for custom water bottles. Notizie correlate Faber Navalis: il robot che stampa le barche in 3DCostruire barche e gommoni di dimensioni medie potrebbe diventare presto molto più economico, grazie ad un nuovo sistema di stampa 3D che permette di... Mappa 3D del clitoride: scoperta la rete nervosa che cambia tuttoUn team di ricercatori dell’Amsterdam University Medical Center ha completato la prima mappatura tridimensionale della complessa rete nervosa del... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La stampa 3D che cambia le regole del packaging; Stampare la vista: la cornea 3D che cambia il destino della cecità; Niente più glitter da estetisti, parrucchieri e profumerie: da domani tanti prodotti vietati; Bambu Lab minaccia chi ripristina le funzioni bloccate. La stampa 3D che cambia le regole del packagingNEL PIENO della trasformazione regolatoria del settore packaging in Europa, l’innovazione non riguarda più solo materiali e design, ma ... quotidiano.net Sensori neurali personalizzati: la stampa 3D cambia tuttoPenn State ha stampato bioelettrodi morbidi che seguono le pieghe del cervello, migliorano il segnale e resistono 28 giorni nei test. tomshw.it Gli highlights della conferenza stampa di Jannik Sinner dopo la vittoria del 5º Masters 1000 consecutivo #SpazioTennis #tennis #Sinner - facebook.com facebook Jannik Sinner in conferenza stampa: "Non ci sono ragioni per NON giocare a Roma, ma allo stesso tempo voglio godermi questa vittoria. Sono felice ma ho bisogno di riposo. E anche mentalmente abbiamo speso tante energie. Giocare a casa è speciale, ved x.com