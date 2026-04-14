Mappa 3D del clitoride | scoperta la rete nervosa che cambia tutto

Un team di ricercatori dell’Amsterdam University Medical Center ha realizzato la prima mappatura tridimensionale della rete nervosa del clitoride, rivelando dettagli anatomici finora sconosciuti. Lo studio ha identificato la disposizione precisa dei nervi e la complessità strutturale di questa zona. La ricerca si basa su tecniche di imaging avanzate e rappresenta un passo importante nello studio dell’anatomia femminile. I risultati sono stati pubblicati su una rivista scientifica specializzata.

Un team di ricercatori dell’Amsterdam University Medical Center ha completato la prima mappatura tridimensionale della complessa rete nervosa del clitoride, svelando un’anatomia finora ignota alla scienza medica. Grazie all’impiego di tecnologie a raggi X ad alta energia su due bacini femminili donati alla ricerca, lo studio guidato da Lee ha identificato cinque ramificazioni principali che si estendono verso aree precedentemente escluse dalle mappe anatomiche tradizionali, come il cappuccio del clitoride, le piccole labbra e il monte di Venere. L’architettura invisibile del piacere e il superamento dei vecchi schemi. La scoperta effettuata dai ricercatori dell’Amsterdam University Medical Center non rappresenta solo un progresso tecnico, ma scardina una convinzione scientifica consolidata da decenni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mappa 3D del clitoride: scoperta la rete nervosa che cambia tutto Realizzata la prima mappa 3D del clitoride, lo studio di Ju Young Lee: “Può aiutare le vittime di mutilazioni”Con decenni di ritardo rispetto allo studio dei genitali maschile, finalmente un gruppo di ricercatori ha realizzato una mappa 3D dei nervi che... Leggi anche: Un team dell’"Amsterdam University Medical Center" ha ricostruito per la prima volta la complessa anatomia nervosa del clitoride Argomenti più discussi: La prima mappa in 3D del clitoride corregge gli errori dei libri di anatomia; Dopo 30 anni abbiamo la prima mappa 3D del clitoride: perché è fondamentale (non solo per studiare il piacere femminile); Realizzata la prima mappa 3D del clitoride, lo studio di Ju Young Lee: Può aiutare le vittime di mutilazioni; 30 anni dopo quella del pene, arriva la prima mappa 3D del clitoride. Cina: pubblicata la prima "Mappa degli elementi chimici sottomarini" delle acque orientali Secondo quanto emerso il 14 aprile dal Ministero cinese delle Risorse Naturali, la China Geological Survey ha recentemente pubblicato ufficialmente i risultati delle inda - facebook.com facebook Alle 15 la nuova puntata di Mappa Mundi! Israele si espande militarmente fino al sud-ovest della Siria. Primo negoziato diretto tra Israele e Libano. Cosa nasconde la "corona di sicurezza" di Netanyahu Con @TrombettaLorenz e @aldesiderio x.com