Faber Navalis | il robot che stampa le barche in 3D

Faber Navalis, il robot che stampa barche in 3D, nasce dalla proposta dell’azienda olandese Cead, che punta a ridurre drasticamente i costi di costruzione di imbarcazioni fino a 12 metri. La macchina utilizza tecnologia avanzata per modellare le parti in modo rapido e preciso, eliminando i metodi tradizionali di lavorazione. La produzione di barche personalizzate si velocizza, permettendo di risparmiare tempo e risorse. La novità si inserisce nel settore nautico con l’obiettivo di innovare i processi produttivi.

Costruire barche e gommoni di dimensioni medie potrebbe diventare presto molto più economico, grazie ad un nuovo sistema di stampa 3D che permette di creare scafi in materiale composito dalle dimensioni massime di 12x4 metri. Il sistema si chiama Faber Navalis ("fabbricante di navi", in latino) ed è stato messo a punto dall'azienda olandese Cead Group. In parole molto semplici, il sistema Faber Navalis è costituito da un braccio robotico prodotto da Comau, al quale è stato applicato un estrusore di una stampante 3D. Il braccio si muove lungo una slitta, tramite un sistema di cingoli, ed è completamente gestito via software. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Barilla stampa la pasta in 3D: il cibo del futuro che fa impazzire il web, e non mancano le critiche sui socialLa stampa 3D di pasta da parte di Barilla rappresenta un'innovazione nel settore alimentare, aprendo nuove possibilità per il futuro del cibo.

A Orio il primo edificio aeroportuale realizzato con la stampa architettonica in 3DAll’Aeroporto di Orio al Serio nasce “Ol Casél”, il primo edificio in Italia realizzato con stampa 3D architettonica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Così Funziona. QMIIR · TIKI TIKI (Slowed). Il sistema Faber Navalis di CEAD sta spingendo la stampa 3D in orizzonti che un tempo sembravano irrealistici. Invece di modellare sezioni e assemblarle a mano, un braccio robotico stampa l’intero scafo come un’u - facebook.com facebook