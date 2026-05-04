La Sonrisa il 9 luglio il ricorso dei Polese in Cassazione

Nuovo passaggio giudiziario per il Grand Hotel La Sonrisa di Sant'Antonio Abate, la struttura resa celebre dal reality "Il boss delle cerimonie". È stata fissata per il 9 luglio l'udienza in Cassazione sui ricorsi presentati dagli avvocati di Imma e Agostino Polese, rispettivamente figlia e.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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