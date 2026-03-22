Ernst Knam si inventa l'uovo di Pasqua con cioccolato e marshmellow che costa quasi 100 euro

Ernst Knam, noto come il re del cioccolato, ha lanciato un nuovo uovo di Pasqua chiamato

La proposta pasquale di Ernst Knam, "re del cioccolato", è l'Uovo Rocher impreziosito con nocciole e marshmallow: costa 94 euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

L’uovo di Pasqua di Louis Vuitton sembra una borsa di cioccolato e costa 250 euroQuando l'alta moda incontra la raffinata pasticceria nasce l'uovo di cioccolato firmato Louis Vuitton e realizzato da Maxime Frédéric.

L’uovo di Pasqua più prezioso del 2026 è decorato a mano e costa oltre mille euroSiete alla ricerca di un uovo di Pasqua davvero esclusivo? Il più prezioso del 2026 fa al caso vostro: è decorato a mano e costa oltre mille euro.

Contenuti e approfondimenti su Ernst Knam

Argomenti discussi: L’uovo di Pasqua di Louis Vuitton sembra una borsa di cioccolato e costa 250 euro.

Ernst Knam si inventa l’uovo di Pasqua con cioccolato e marshmellow che costa quasi 100 euroLa proposta pasquale di Ernst Knam, re del cioccolato, è l'Uovo Rocher impreziosito con nocciole e marshmallow: costa 94 euro ... fanpage.it

La Pasqua diventa racconto: le creazioni di cioccolato di Ernst KnamErnst Knam presenta una collezione di uova di cioccolato scenografiche, soggetti creativi e colombe artigianali che uniscono arte, tecnica e gusto ... horecanews.it