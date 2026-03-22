Ernst Knam si inventa l'uovo di Pasqua con cioccolato e marshmellow che costa quasi 100 euro
Ernst Knam, noto come il re del cioccolato, ha lanciato un nuovo uovo di Pasqua chiamato
La proposta pasquale di Ernst Knam, "re del cioccolato", è l'Uovo Rocher impreziosito con nocciole e marshmallow: costa 94 euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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