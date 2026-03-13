Nel 1958, durante un concorso a Parigi, Paul Bocuse si recò in città per partecipare al prestigioso evento e ottenere il titolo di Meilleur Ouvrier de France. Quel giorno, prima di entrare in gara, ebbe un incidente con una carpa che lo fece cadere. Questa fu l’unica volta che sbagliò un servizio in tutta la sua carriera, iniziata lavorando con il padre.

A volte, Paul fallisce. Dal suo ingresso in cucina insieme al padre, Monsieur Paul avrà mancato un solo servizio, quello della mattina del 1958 in cui si reca a Parigi per partecipare al concorso per il titolo di Meilleur Ouvrier de France, poco tempo dopo l’attribuzione della stella. Si presenta accompagnato da Raymonde e Jean Troisgros. Il fascino e la nascente fama non basteranno. Forse stanchi della sua “faccia da vincitore”, gli dèi della cucina lo congedano senza troppi complimenti. Signore, gli dicono, la sua carpa alla Chambord è «rosa vicino alla lisca», è squalificato. Aneddoto curioso. Bocuse aveva anticipato di vent’anni la “cottura a puntino”. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Quando Paul Bocuse cadde per una carpa prima di diventare Meilleur Ouvrier de France

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