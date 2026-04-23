Primavera e zanzare il Comune distribuisce gratuitamente i larvicidi ai cittadini

Il Comune di Modena ha avviato una campagna di distribuzione gratuita di larvicidi ai cittadini, con l’obiettivo di prevenire e contrastare la crescita delle zanzare durante la stagione primaverile. L’iniziativa si inserisce in un piano di interventi per ridurre la presenza di questi insetti nelle aree pubbliche e private, coinvolgendo direttamente la popolazione. La distribuzione dei prodotti avviene attraverso punti di consegna appositamente allestiti in diverse zone della città.

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla proliferazione delle zanzare, il Comune di Modena promuove un’iniziativa rivolta alla cittadinanza per la distribuzione gratuita di prodotto larvicida. L’appuntamento è fissato per giovedì 30 aprile in via Santi 40, dalle 15 alle 18, dove.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Contrasto alle zanzare. Monitoraggio e kit gratuiti distribuiti ai cittadiniVIAREGGIO La lotta alle zanzare procede con una programmazione puntuale che unisce prevenzione, monitoraggio e interventi mirati. Leggi anche: Lotta alle zanzare, in due settimane consegnate ai cittadini 3.500 confezioni di larvicida Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Zanzare: in primavera cresce il rischio sanitario, ma i cittadini delegano la prevenzione; Come Ridurre il Rischio di Malattie da Zanzare in Primavera; TG5: Clima e alluvioni ed ecco le zanzare Video; Contrasto alle zanzare. Monitoraggio e kit gratuiti distribuiti ai cittadini. Zanzare: in primavera cresce il rischio sanitario, ma i cittadini delegano la prevenzioneLa popolazione italiana è consapevole dei rischi sanitari legati alle zanzare ma ancora poco incline ad adottare direttamente comportamenti preventivi, delegando ad altre entità queste azioni ed inter ... quicosenza.it Primavera e zanzare: gli italiani percepiscono il rischio, ma la prevenzione resta in secondo pianoCon l’arrivo della primavera e il progressivo aumento delle temperature, tornano protagoniste anche le zanzare, che accompagneranno le belle giornate e le serate all’aperto degli italiani. Ma quello c ... triestecafe.it Maxi ponte di primavera: 95 milioni di veicoli sulle strade Anas fino al 3 maggio - facebook.com facebook Primavera in corso Le prime fioriture in Piazza della Scienza x.com