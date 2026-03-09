La segnalazione di un cittadino | Spettacolo indecente di fronte al teatro d' Annunzio rifiuti in spiaggia FOTO
Un cittadino ha segnalato uno spettacolo indecente davanti al teatro d'Annunzio, con rifiuti abbandonati sulla spiaggia. La denuncia riguarda alcune famiglie che passeggiano in quella zona, dove si trova una discarica a cielo aperto. La segnalazione include anche alcune fotografie che mostrano la situazione. La situazione è stata evidenziata come un problema di decoro pubblico.
«Segnalo con rammarico e dispiacere a cosa devono assistere tante famiglie a passeggio in prossimità del teatro d'Annunzio sul tratto di spiaggia antistante, praticamente una discarica a cielo aperto». È quanto scrive un nostro lettore che è passato in spiaggia. Il cittadino aggiunge: «Affinché Pescara veramente diventi una città accogliente, si prega di porre rimedio a questa situazione di degrado». Strisce sbiadite e auto che sfrecciano, un lettore: “È pericolosissimo attraversare davanti alla stazione, sono stato investito” . 🔗 Leggi su Ilpescara.it
