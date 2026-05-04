È stato pubblicato il nuovo romanzo di Paolo Trapani intitolato “La secessione di San Gennaro”, che immagina Napoli come uno Stato indipendente. Il libro, edito da Giannini nella collana “I Sorsi”, propone una narrazione in cui la città si trasforma in una nazione autonoma, stimolando discussioni tra i lettori e gli appassionati di letteratura. La trama si concentra su questa ipotetica secessione e le sue implicazioni.

Napoli immaginata come Stato indipendente: il nuovo romanzo di Paolo Trapani accende il dibattito. E se Napoli diventasse una nazione autonoma? È questa l’idea audace al centro del nuovo romanzo “La secessione di San Gennaro” di Paolo Trapani, pubblicato da Giannini Editore nella collana “I Sorsi”. Un’opera che, tra provocazione e immaginazione, sta attirando l’attenzione di lettori e curiosi. La storia è ambientata in un futuro non troppo distante, in cui Napoli non è più relegata al ruolo di città del Sud, ma si trasforma nel fulcro di uno Stato indipendente. Il cambiamento non arriva attraverso conflitti o violenze, bensì grazie a una spinta culturale e ideale.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - “La secessione di San Gennaro”: Napoli immaginata come Stato indipendente. Pubblicato il nuovo romanzo di Paolo Trapani

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