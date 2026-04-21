Napoli 2034 la secessione di San Gennaro | nel romanzo fantastico di Paolo Trapani la città torna capitale

Nel romanzo di Paolo Trapani, ambientato nel 2034, Napoli vive un’ipotesi di secessione di San Gennaro, che porta alla sua proclamazione come capitale autonoma. Si tratta di un’opera di fantasia che immagina un futuro alternativo per la città, caratterizzato da eventi improbabili e scenari storici rivisitati. Il libro propone un racconto immaginario di un possibile cambiamento politico e territoriale nel contesto napoletano.

“La secessione di San Gennaro” è il libro di fantasia scritto da Paolo Trapani. Il romanzo è un viaggio immaginario in un futuro inatteso per Napoli. Nel 2034, con una clamorosa dichiarazione di indipendenza, nasce lo “Stato Città di Napoli”. E’ una secessione, pacifica e senza spargimento di sangue, che avviene nel nome del principio di autodeterminazione dei popoli. A spingere i napoletani è la volontà di farsi carico del proprio destino, dopo secoli di dominazioni straniere. Il nuovo Stato ricalca il principio della “Polis” greca, articolandosi in consigli municipali, ovvero i moderni “Sedili”, le assemblee politiche dei quartieri della città.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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