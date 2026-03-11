Un nuovo romanzo di Paolo Aresi narra la storia di Medea Colleoni, figlia del noto condottiero bergamasco. Medea morì a quindici anni il 6 marzo del 1470, probabilmente a causa di una polmonite. La vicenda si concentra sulla sua breve vita e sulle circostanze della sua morte, offrendo uno sguardo sulla figura di questa giovane donna nel contesto storico.

Bergamo. Medea Colleoni, figlia prediletta del grande condottiero, morta a quindici anni, forse per una polmonite, il 6 marzo del 1470. Venerdì 13 marzo nella sala Rina Virgillito di via Rocca 5, su iniziativa dell’associazione Lettura e Cultura, viene presentato il romanzo scritto da Paolo Aresi: “Pettirosso che miri i miei occhi – Medea, un diario d’amore” – Lubrina Bramani Editore. L’autore ha realizzato il libro in forma di diario, come se fosse stato scritto dalla stessa fanciulla. Il romanzo presenta una dettagliata ricostruzione storica di ambiente e di personaggi e pure cerca di comunicare i sentimenti, i pensieri della protagonista. Che persona era Medea, quali i suoi amici, chi era sua madre? Perché Medea non era figlia della consorte del Colleoni, Tisbe. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

“Storia di una famiglia imperfetta”, Trapanese torna a Capua con il suo nuovo romanzoNo, dico: l’avete visto Bad Bunny? Uno show come quello in Italia sarebbe impossibile Continuano anche a febbraio gli eventi targati Capua il Luogo...

Leggi anche: Il nuovo film in uscita con Margot Robbie riporta il romanzo di Emily Brontë nell’occhio del ciclone. Su TikTok esplode un trend fatto di ironia, confusione e tentativi di decifrare la storia più tormentata della letteratura inglese

La storia di Medea Colleoni: il nuovo romanzo di Paolo Aresi

Altri aggiornamenti su Medea Colleoni

Discussioni sull' argomento Medea Colleoni, il diario d'amore diventa un romanzo. L'autore: Una sfida, della fanciulla si sa poco; Medea Colleoni, il diario di un amore travolgente nel cuore del Quattrocento.

Medea Colleoni, il diario d'amore diventa un romanzo. L'autore: «Una sfida, della fanciulla si sa poco»La figlia prediletta del condottiero nel libro «Pettirosso che miri i miei occhi. Medea, un diario d’amore» di Paolo Aresi che sarà presentato venerdì 6 marzo, alle 18, nella Cappella Colleoni di Citt ... bergamo.corriere.it

A Urgnano una piazza intitolata a Medea ColleoniE' intitolata a Medea Colleoni, figlia del celebre condottiero Bartolomeo, la nuova piazza appena inaugurata a Basella di Urgnano.Il servizio di Diego Defendini. ecodibergamo.it

Pettirosso che miri i miei occhi (Lubrina Bramani editore), il diario del grande amore di Medea, figlia prediletta di Bartolomeo Colleoni, morta a quindici anni. Nelle librerie. #bartolomeocolleoni #medeacolleoni #rinascimento #bergamo - facebook.com facebook