La scuola sciopera il 6 e 7 maggio lezioni a rischio in tutta Italia | i motivi della protesta

Il 6 e 7 maggio 2026 sono previste assenze dalle lezioni in molte scuole italiane a causa di uno sciopero indetto da diverse sigle sindacali, tra cui Cobas e Usb. Le proteste coinvolgono varie città del paese e sono accompagnate da manifestazioni pubbliche in più di una decina di località. La mobilitazione riguarda principalmente il personale scolastico e la partecipazione alle proteste potrebbe influenzare le attività didattiche nei giorni indicati.

Lezioni scolastiche a rischio tra mercoledì 6 e giovedì 7 maggio 2026. Aclune sigle sindacali, tra cui Cobas e Usb, hanno indetto diversi scioperi che si concentrano in queste due giornate, in cui sono previste anche manifestazioni in decine di città italiane. Alla protesta aderiscono gli.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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