La Scacchistica Novarese saluta la serie Master | orgoglio e battaglie contro i giganti mondiali

Da novaratoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo sette anni, la squadra di scacchi della Scacchistica Novarese ha partecipato nuovamente alla serie Master del Campionato Italiano a Squadre. La formazione ha affrontato i migliori team nazionali, tentando di mantenere la categoria, ma alla fine non è riuscita a conservare il posto in questa massima divisione. La stagione si è conclusa con la retrocessione, lasciando però il ricordo di battaglie contro alcuni tra i più forti giocatori italiani e internazionali.

Sette anni dopo la prima volta, la Scacchistica Novarese torna ad affrontare la massima serie del Campionato Italiano a Squadre, ma l'impresa della salvezza sfuma nel finale. A Darfo Boario Terme, nell'edizione 2026 del torneo Master, il club guidato dal capitano Vincenzo Montilli ha dovuto.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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