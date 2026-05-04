La Scacchistica Novarese saluta la serie Master | orgoglio e battaglie contro i giganti mondiali

Dopo sette anni, la squadra di scacchi della Scacchistica Novarese ha partecipato nuovamente alla serie Master del Campionato Italiano a Squadre. La formazione ha affrontato i migliori team nazionali, tentando di mantenere la categoria, ma alla fine non è riuscita a conservare il posto in questa massima divisione. La stagione si è conclusa con la retrocessione, lasciando però il ricordo di battaglie contro alcuni tra i più forti giocatori italiani e internazionali.

Sette anni dopo la prima volta, la Scacchistica Novarese torna ad affrontare la massima serie del Campionato Italiano a Squadre, ma l'impresa della salvezza sfuma nel finale. A Darfo Boario Terme, nell'edizione 2026 del torneo Master, il club guidato dal capitano Vincenzo Montilli ha dovuto.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Cricket, l’Italia saluta i Mondiali T20 con una sconfitta contro le Indie OccidentaliL’Italia saluta i Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, con una sconfitta: allo stadio Eden Gardens di Calcutta, infatti, gli... Tennistavolo: Serie A1. Apuania rivitalizzata. Impennata d’orgoglio contro il MuraveraImpennata di orgoglio per l’Apuania Tennistavolo che nella trasferta infrasettimanale in terra sarda, valida per la quinta giornata di ritorno del...