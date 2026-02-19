Cricket l’Italia saluta i Mondiali T20 con una sconfitta contro le Indie Occidentali

L’Italia ha perso contro le Indie Occidentali e si è ufficialmente eliminata dai Mondiali T20, che si giocano in India e Sri Lanka. La causa è stata una gara difficile allo stadio Eden Gardens di Calcutta, dove gli azzurri hanno subito un punteggio di 1656. Nonostante l’impegno, gli italiani non sono riusciti a mantenere il ritmo e hanno lasciato spazio agli avversari, già qualificati per il Super 8. La partita si è conclusa con un risultato che chiude ufficialmente il cammino della squadra italiana nel torneo.

L' Italia saluta i Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, con una sconfitta: allo stadio Eden Gardens di Calcutta, infatti, gli azzurri cedono alle Indie Occidentali, già qualificate per il Super 8, che si impongono con lo score di 1656 (20.0)-123 (18.0), portando a casa il successo per 42 runs. L' Italia, però, nonostante la sconfitta, salva il quarto posto nel Gruppo C, grazie ad un miglior net run rate complessivo rispetto al Nepal. L' Italia vince il toss e sceglie di lanciare: le Indie Occidentali, in un match comunque ininfluente per l'esito del girone, vengono contenute dagli azzurr i rispetto agli altri match del raggruppamento.