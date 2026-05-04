La Sala delle Palme entra tra i patrimoni mondiali della geologia

La Sala delle Palme, situata nel Museo della Natura e dell’Uomo dell’Università di Padova, è stata riconosciuta come patrimonio mondiale della geologia dalla Iugs, l’International Commission on Geoheritage. Questo riconoscimento attesta l’importanza della collezione per il settore delle scienze geologiche e sottolinea il valore internazionale del sito. La decisione è stata comunicata dall’organismo internazionale, che si occupa di tutelare e valorizzare i patrimoni geologici di rilievo mondiale.

La Sala delle Palme del Museo della Natura e dell’Uomo dell’Università di Padova è stata riconosciuta come geo-collezione di rilevanza mondiale dalla Iugs - International Commission on Geoheritage, organismo internazionale di riferimento nel campo delle scienze geologiche. Si tratta di un.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Unbelievable Places Few People Have Ever Seen Notizie correlate Augusto Sciacca a Romano: l’arte delle “Faglie” tra geologia e animaLa Basilica di San Defendente a Romano di Lombardia ha ospitato, nella giornata di sabato 18 aprile 2026, l’inaugurazione della seconda tappa della... Pesaro: Campus Mattei, tra cedimenti e rilancio della Geologia con un padiglione green e autosufficiente.Il Campus Scientifico Mattei di Pesaro è al centro di un ambizioso piano di riqualificazione, innescato da un cedimento strutturale in un’ala... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La Sala delle Palme dell'Università di Padova riconosciuta patrimonio mondiale; Il Mercato Riviera delle Palme ad Albissola, Tutti Artigiani a Loano e celebrazioni per il 25 aprile: ecco cosa fare nel weekend; Ammninistrative San Prospero; San Benedetto, Legambiente Lu Cucale convoca l’assemblea ordinaria dei soci. La 'Sala delle Palme' di Padova geo-collezione di rilevanza mondialeLa International Commission on Geoheritage (Iugs), una delle maggiori e più attive organizzazioni non governative scientifiche al mondo, ha riconosciuto la Sala delle Palme del Museo della Natura e ... ansa.it UNIVERSITA’ PADOVA, SALA DELLE PALME RICONOSCIUTA PATRIMONIO MONDIALE (2)Padova, 4 mag - La Sala della Palme, al piano terra di Palazzo Cavalli, offre un colpo d’occhio straordinario. Le palme fossili esposte in questa sala riassumono alcuni dei temi approfonditi nelle sez ... 9colonne.it Napoli Futsal terzo, Angelini: "Voto 7.5 al ritorno. Il Sala ai play-off Avversario tosto" #SerieAFutsal - facebook.com facebook Eyes Wide Shut, l’ultima opera di Stanley Kubrick torna in sala (e non è colpa degli Epstein files) x.com